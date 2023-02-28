В Рязани в 2022 году снизилось число преступлений, раскрываемость выросла

28 февраля состоялось заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Его провел первый заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата Алексей Пустовалов. В работе комиссии приняли участие представители УМВД России по Рязанской области, уголовно-исполнительной системы региона, структурных подразделений администрации.

По данным УМВД России по Рязанской области, криминогенная ситуация на территории города по итогам 2022 года характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений на 1,2%, в том числе на 2,8% преступлений небольшой и средней тяжести. Общее количество раскрытых преступлений увеличилось на 7,7%.

В работе по предупреждению повторной преступности активное участие принимают народные дружинники. Совместно с представителями правоохранительных органов они патрулируют улицы, участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

Участники комиссии отметили, что важное значение в предупреждении совершения повторных преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, имеют подготовка осужденных к освобождению в исправительных учреждениях исполнения наказания, организация на местах мероприятий по их социальной адаптации и непрерывный контроль за их образом жизни со стороны правоохранительных органов.

Для развития трудовых навыков осужденных, не имеющих профессии, в учреждениях функционируют: 5 профессиональных училищ и 2 филиала, в которых осуществляется подготовка осужденных по 19 профессиям. В учреждениях исполнения наказания создано 6 центров трудовой адаптации.

Активную работу в сфере ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы граждан проводят префектуры районов Рязани. По мере обращения граждан, им оказывается содействие в поиске вакансий рабочих мест, юридическая, медицинская и психологическая помощь.

Еще один вопрос заседания комиссии — это организация работы по исполнению наказаний в отношении осужденных к исправительным и обязательным работам, а также лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ.

В 2022 году по информации УФСИН России по Рязанской области, в городе Рязани прошло 211 осужденных к исправительным работам, из них 13 женщин и один несовершеннолетний. В основном они привлекаются к труду в МБУ «ДБГ», учреждениях здравоохранения, сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендации заинтересованным сторонам и руководителям структурных подразделений администрации города.