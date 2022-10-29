Суббота, 29 октября, 2022
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В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха

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В Рязани увеличится количество постов и лабораторий для мониторинга загрязнений воздуха.

Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провёл Павел Малков. Система мониторинга не обновлялась с 2013 года, за это время появились новые предприятия и жилые микрорайоны. Именно поэтому необходимо усилить контроль и сделать его непрерывным.

Отдельная работа будет выстраиваться и с самими предприятиями. При этом губернатор подчеркнул, что большая часть предприятий готова идти на контакт, а в отношении нарушителей будут приниматься строгие меры.

Подробности в карточках от официальной группы Рязанской области ВКонтакте.

В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха
В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха
В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха
В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха
В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха
В Рязани увеличат количество постов и лабораторий для мониторинга воздуха

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