В Рязани утверждена концепция оформления летних кафе

В Рязани определили, как должны выглядеть летние кафе в городе. Утверждённую концепцию публикуют «Рязанские ведомости».

Сезонные кафе должны иметь сборно-разборную конструкцию и сохранять восприятие объекта культурного наследия. Разрешается устанавливать выносные столы, стулья и зонты бежевого, белого цветов или в цвет фасада. Яркие цвета запрещены.

Деревянные настилы должны быть высотой 10-35 сантиметров, а перила — до 1 метра.

При размещении летних кафе нельзя обрезать кроны деревьев, закрывать стволы и приствольные лунки деревьев. Запрещается также устанавливать конструкции, препятствующие поступлению влаги к корням деревьев.