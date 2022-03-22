В Рязани утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области утвердила экономически обоснованный тариф на услуги МУП «УРТ». Постановление опубликовано 21 марта.

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Согласно документу, поездка на автобусе обойдётся в 40,95 рублей, на троллейбусе — в 39,14 рублей. Тарифы начали действовать с начала 2022 года.

Сумма за проезд в автобусе осталась прежней, на троллейбусе — поднялась на 43 копейки.

Цифры не являются ценой проезда для населения. Разницу недополученных доходов перевозчику возмещает городской бюджет.