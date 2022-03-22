2.1 C
Рязань
Вторник, 22 марта, 2022

В Рязани утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте

Александр Ильин

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области утвердила экономически обоснованный тариф на услуги МУП «УРТ». Постановление опубликовано 21 марта. 

- Реклама -

Согласно документу, поездка на автобусе обойдётся в 40,95 рублей, на троллейбусе — в 39,14 рублей. Тарифы начали действовать с начала 2022 года.

Сумма за проезд в автобусе осталась прежней, на троллейбусе — поднялась на 43 копейки. 

Цифры не являются ценой проезда для населения. Разницу недополученных доходов перевозчику возмещает городской бюджет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРосздравнадзор признал отсутствие ряда лекарств в аптеках Рязани 
Комментарии для сайта Cackle
spot_img