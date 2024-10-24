В Рязани установят две новые мемориальные доски

В четверг, 25 октября, Рязанская городская Дума поддержала инициативу по установке двух новых мемориальных досок. Так, на фасаде Рязанского областного музыкального театра появится доска со следующим текстом:

«В этом здании с 2012 по 2022 г. работал главным балетмейстером и режиссером Рязанского музыкального театра Александр Александрович Сапрунов. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно)».

Память бывшего директора Рязанского железнодорожного колледжа Игоря Филатова увековачат на фасаде одного из корпусов учреждения – дома №32а по улице Вокзальной.

Кроме того, на заседании городской Думы было принято решение наградить медалью «Рязань – город трудовой доблести» за вклад в достижение Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 2, статье 4, пункте 2 статьи 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», проживающих на территории города Рязани. В списке имена 315 граждан.

Медалью «Рязань — город трудовой доблести» за патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи, будут награждены член регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Рязанской области Арсен Бабурин и директор Автономной некоммерческой организации «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» Сергей Орлов.