Пятница, 27 сентября, 2024

В Рязани установили скульптуру утиного семейства

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ГТРК «Ока»

Новый арт-объект появился в Рязани: на пруду Серая шейка в Дашково-Песочне установили скульптуру утиного семейства. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Авторы работы — скульпторы Василий и Полина Горбуновы, которые делают также скульптуры грибов с глазами. По мнению авторов, композиция символизирует гармонию, а утки — пример семейной идиллии.

Композиция отлита из бронзы, скульпторы работали над ней почти всё лето.

По словам Полины Горбуновой, идея таких арт-объектов одна — украсить город, чтобы было людям приятно гулять.

— Когда в парках стоят скульптуры, это всегда радует глаз, всегда хорошо, — отметила Горбунова.

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