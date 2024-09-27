В Рязани установили скульптуру утиного семейства

Новый арт-объект появился в Рязани: на пруду Серая шейка в Дашково-Песочне установили скульптуру утиного семейства. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Авторы работы — скульпторы Василий и Полина Горбуновы, которые делают также скульптуры грибов с глазами. По мнению авторов, композиция символизирует гармонию, а утки — пример семейной идиллии.

Композиция отлита из бронзы, скульпторы работали над ней почти всё лето.

По словам Полины Горбуновой, идея таких арт-объектов одна — украсить город, чтобы было людям приятно гулять.