В Рязани установили памятный знак «Рубеж обороны», посвящённый 80-летию контрнаступления советских войск против немецко-фашистский войск в битве под Москвой. Он появился в Мервине, на открытии присутствовала глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Проект мемориального комплекса «Рубеж обороны города Рязани» реализуется по инициативе рязанского фонда «Служу Отечеству». К работе также подключились члены регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Памятный знак фиксирует одно из мест в городе, связанный с боевым подвигом рязанцев. На нём зафиксирован следующий текст: