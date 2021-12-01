В Рязани установили памятный знак «Рубеж обороны», посвящённый 80-летию контрнаступления советских войск против немецко-фашистский войск в битве под Москвой. Он появился в Мервине, на открытии присутствовала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Память о Великой Отечественной войне будет жить всегда. Мы, взрослые, стараемся передать нашим детям то, что узнали сами, что помним благодаря нашим дедам и прадедам. Рязанцы – люди героические. Вместе со всей страной они встали на пути у врага и не пропустили его,- сказала она.

Проект мемориального комплекса «Рубеж обороны города Рязани» реализуется по инициативе рязанского фонда «Служу Отечеству». К работе также подключились члены регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Памятный знак фиксирует одно из мест в городе, связанный с боевым подвигом рязанцев. На нём зафиксирован следующий текст: