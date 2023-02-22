В Рязани ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Тамара Цуканова

В среду, 22 февраля, в Рязани на 92-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Тамара Николаевна Цуканова. Об этом сообщает сайт библиотеки имени Горького.

— Вся её большая яркая жизнь была посвящена беззаветному служению библиотечному делу, культуре родного края. Человек огромной эрудиции, она была настоящим подвижником культуры, профессионалом самой высокой пробы, — говорится в сообщении.

Тамара Николаевна являлась организатором и первым руководителем нотно-музыкального отдела ныне — центра литературы по искусству областной библиотеки им. Горького. Она стояла у истоков и 38 лет возглавляла работу клуба «ОЛИМП» — Общества любителей изоискусства, музыки, поэзии — уникального сообщества людей, объединенных любовью к искусству, который существует уже более 50 лет и стал подлинным очагом культуры Рязани.

Благодаря ее краеведческим изысканиям широкой аудитории был открыт удивительный пласт истории и культуры Рязанского края XIX–XX веков, музыкальной жизни Рязани.

Похороны пройдут в пятницу, 24 февраля. В 11 часов начнётся панихида в церкви Всех скорбящих радость на Скорбященском кладбище.

7info выражает соболезнования родным и близким покойной.