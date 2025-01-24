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Общество

В Рязани упорядочат работу сервисов проката самокатов и доставки

Алексей Самохин

На заседании комитета Рязанской городской Думы по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике обсудили вопросы, связанные с регуляцией работы сервисов, предоставляющих самокаты в аренду в Рязани. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте депутат Сергей Ерёмин.

— Несколько лет это уже не новое для городской жизни явление остается в «серой» зоне и практически никак не регулируется. Сформировали с администрацией города дорожную карту, по которой идет подготовка регламентирующей документации, которая будет задавать рамки работы «самокатчиков» в городе, — написал он.

Депутаты обозначили представителю администрации города, что в Рязани:

Должны появиться специально отведенные для стоянки самокатов места. Нахождение вне этой зоны — должны пресекаться.

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На территории города должно появиться ограничение на движение арендных СИМов не более 15 км\ч.

На самокатах должны быть установлены номера.

Также депутаты рассмотрели вопрос о работе сервисов доставок. У них также должны появиться ограничение в скорости, нумерация техники, по примеру столицы, номер должен быть отчетливо виден на коробах доставщиков.

— Жители города часто высказывают недовольство по поводу поведения специалистов и пользователей этих сервисов на дорогах и тротуарах. Критика обоснованная. Необходимо чтобы в этой сфере появились понятные, чёткие правила, — отметил Сергей Ерёмин.

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© Информационное агентство 7info

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