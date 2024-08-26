Понедельник, 26 августа, 2024

В Рязани умерла заслуженный художник России Зоя Зайцева

Автор: Кристина Аманн

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Фото: министерство культуры Рязанской области

В Рязани не стало заслуженного художника России, мастера рязанской вышивки Зои Зайцевой. Она умерла 24 августа в возрасте 97 лет,. Об этом сообщает министерство культуры Рязанской области.

Зоя Алексеевна представляла свои работы не только на отечественных, но и на зарубежных и международных выставках. У нее было множество дипломов и медалей, многие из которых стали музейными экспонатами.

Работы Зои Зайцевой можно найти в коллекциях Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, в Рязанском государственном областном художественном музее, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, а также в других музеях России.

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