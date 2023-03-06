Понедельник, 6 марта, 2023
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В Рязани умерла ветеран УИС Лариса Гарцунова

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Лариса Гарцунова, ветеран уголовно-исполнительной системы, скончалась в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по региону.

Гарцунова отработала в системе УИС более 30 лет. За это время занимала должности заведующей клинико-биохимической лаборатории больницы для осуждённых, врача-бактериолога и начальника бактериологической лаборатории. В 2014 году Гарцунова вышла на пенсию, но продолжала работу в должности руководителя бактериологической лаборатории филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России.

7info выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам покойной.

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