В Рязани трое неизвестных мужчин преследовали детей на улице Высоковольтная. Об этом сообщается в тг-канале «Топор Рязань».

Инцидент произошел 3 ноября около 20:00. Автор поста пишет, что мужчины следили за детьми и ждали их возле подъезда. Девочка побоялась зайти в своей подъезд и позвала двух друзей проводить ее.

«После того, как дети зашли в подъезд и стали подниматься пешком, мужчины пошли за ними. Дети успели закрыться в предбаннике, мужчины подошли к двери, закрыли глазок и чего-то ждали», — сообщается в посте.

После этого мужчины, еще немного подождав, ушли в неизвестном направлении.