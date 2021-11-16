В Рязани «Свидания на Театральной» начались с индонезийской легенды о любви

В понедельник, 15 ноября, в Рязани стартовал международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В шестой раз масштабное театральное событие собирает на рязанской земле трогательные и смешные, глубокие и лёгкие, трагичные и счастливые истории, объединяет которые разное в своих проявлениях чувство – любовь.

В этом году рязанских зрителей ждёт девять «свиданий». Первое из них переносит нас в далёкую Индонезию. Индонезийский художественный институт Паданг-Панджанга представил рязанцам легенду «Влюблённый Малин».

Её сюжет довольно прост: бедный юноша Малин из деревушки Минангкабау, оставив мать и любимую девушку, отправляется в дальние края на заработки. За несколько лет Малин становится успешным и богатым человеком, но на родине его ждут не самые приятные события: мать не даёт согласие на брак с возлюбленной, а в жизни девушки происходят трагичные события. Сможет ли пережить все превратности судьбы любовь молодого человека? На этот вопрос герои дают ответ. И ответ звучит жизнеутверждающим лейтмотивом: конечно! Если твоё чувство прочное и честное, оно сильнее любых обстоятельств.

Небольшая по содержанию легенда оказалось довольно ёмкой: в ней – и конфликт отцов и детей, и размышления о предательстве, долге, счастье, бедности и богатстве. И всё это – в обрамлении красивой истории любви.

Особое место в постановке занимают пластические элементы. Выражать чувства и эмоции актёрам помогают движения. Особый колорит происходящему на сцене придают национальные костюмы, песни и танцы.

Несмотря на минимальное количество декораций, работает эффект присутствия. Создаёт его динамичный видеоряд, переносящий зрителя к бескрайним чайным плантациям, величественным джунглям, утопающим в закатном свете горам.

«Влюблённый Малин» – история за тысячи километров от нас, которая в конце концов оказывается близкой пониманию рязанского зрителя. А всё благодаря объединяющей силе искренних человеческих чувств, которым в любых обстоятельствах суждено торжествовать над злом и несправедливостью.

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