В Рязани суд удовлетворил иск прокурора о возврате денег, похищенных мошенниками

Суд удовлетворил иск прокурора о возврате денежных средств, похищенных телефонными мошенниками.
Прокуратура Советского района г. Рязани провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенничества.
Установлено, что под влиянием телефонных злоумышленников женщина оформила на себя кредит и перевела полученные 145 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет, указанный мошенниками.
В интересах заявительницы прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании незаконно присвоенных денежных средств.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал владельца счета вернуть похищенные деньги.