В Рязани суд удовлетворил иск прокурора о возврате денег, похищенных мошенниками

Суд удовлетворил иск прокурора о возврате денежных средств, похищенных телефонными мошенниками.

Прокуратура Советского района г. Рязани провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенничества.

Установлено, что под влиянием телефонных злоумышленников женщина оформила на себя кредит и перевела полученные 145 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет, указанный мошенниками.

В интересах заявительницы прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании незаконно присвоенных денежных средств.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал владельца счета вернуть похищенные деньги.