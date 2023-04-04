В Рязани суд отложил рассмотрение дела об убийстве Елены Логуновой до 18 апреля

Железнодорожный районный суд Рязани отложил рассмотрение уголовного дела об убийстве Елены Логуновой до 18 апреля, сообщила пресс-служба суда.
Первое заседание прошло 4 апреля. На скамье подсудимых супруг Елены Александр Логунов. По версии следствия, рязанец совершил убийство во время бытового конфликта.
Рассмотрение дела перенесено в связи с занятостью защитника подсудимого и представителя потерпевшей в других процессах.
На время суда Логунов оставлен под стражей.
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