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Вторник, 4 апреля, 2023
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В Рязани суд отложил рассмотрение дела об убийстве Елены Логуновой до 18 апреля

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Фото: Следком РФ

Железнодорожный районный суд Рязани отложил рассмотрение уголовного дела об убийстве Елены Логуновой до 18 апреля, сообщила пресс-служба суда.

Первое заседание прошло 4 апреля. На скамье подсудимых супруг Елены Александр Логунов. По версии следствия, рязанец совершил убийство во время бытового конфликта.

Рассмотрение дела перенесено в связи с занятостью защитника подсудимого и представителя потерпевшей в других процессах.

На время суда Логунов оставлен под стражей.

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