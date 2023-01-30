В Рязани столкнулись Renault Sandero и LADA Kalina, пострадали 2 человека

В Рязани произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 28 января около 22:09 возле дома 21 по Московскому шоссе. За рулём Renault Sandero находилась 30-летняя рязанка. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с LADA Kalina, за рулём которой находилась 24-летняя местная жительница. От удара LADA врезалась в мачту освещения.

Водитель и 15-летняя пассажирка LADA были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.