Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани столкнулись Renault Sandero и LADA Kalina, пострадали 2 человека

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 28 января около 22:09 возле дома 21 по Московскому шоссе. За рулём Renault Sandero находилась 30-летняя рязанка. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с LADA Kalina, за рулём которой находилась 24-летняя местная жительница. От удара LADA врезалась в мачту освещения.

Водитель и 15-летняя пассажирка LADA были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

В Рязани столкнулись Renault Sandero и LADA Kalina, пострадали 2 человека
В Рязани столкнулись Renault Sandero и LADA Kalina, пострадали 2 человека

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