Понедельник, 17 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В пятницу, 14 октября, в Рязани произошло ДТП с участием Mercedes-Benz и ВАЗ-2113. Предварительные данные привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Инцидент произошёл около 20:30 возле дома 25 к 4 по Касимовскому шоссе. За рулём Mercedes-Benz находился житель города Владимира. При выезде с прилегающей территории он совершил столкновение с ВАЗ-2113 под управлением 35-летней рязанки.

Водитель и 26-летний пассажир отечественного авто были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

В Рязани столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ

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