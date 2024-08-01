В Рязани стартовал проект «День муниципалитета»

1 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» стартовал проект «День муниципалитета». Первым свою презентацию на площадке Штаба представил Шиловский район.

В торжественном открытии приняли участие заместитель секретаря регионального отделения «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Юлия Феоктистова, министр территориальной политики Жанна Фомина и заместитель главы администрации Шиловского района, секретарь местного отделения партии Людмила Агафонова.

– Сегодня у нас первая встреча в таком формате. Уверена, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией. У нас много городов, сел и деревень. У каждого муниципалитета своя культура, свои обычаи. У рязанцев есть замечательная возможность на площадке Штаба общественной поддержки увидеть презентации всех наших муниципалитетов. Приглашаю рязанцев принять участие в проекте и посетить наши мероприятия, – обратилась к присутствующим Юлия Феоктистова.

Проект «День муниципалитета» реализуется при поддержке губернатора Рязанской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова.

– Рязанский край очень богат и многогранен. У нас 28 крупных муниципалитетов. Мы сделаем все, чтобы жители административного центра и гости нашего региона увидели каждый муниципалитет изнутри. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что показать. И конечно же нам есть, к чему стремиться. Мы все вместе работаем на благо Рязанской области и ее жителей, – поздравила собравшихся с началом реализации проекта от имени главы региона Жанна Фомина.

Как отметила Людмила Агафонова, Шиловский район – это сердце Рязанской области.

– Очень приятно, что именно наш район открыл проект «День муниципалитета». У нас сегодня есть возможность поделиться с вами своей любовью, показать свои достижения, рассказать о нашем главном богатстве – жителях Шиловского района, – сказала Людмила Агафонова.

Открылось мероприятие концертной программой «Тебе, любимый край, я песню посвящаю». С творческими номерами выступили вокальные ансамбли «Марьина роща», «Рябинушка», «Вдохновение, танцевальный коллектив «Душечки», солисты районного Дома культуры, Лесновского, Прибрежненского, Борковского домой культуры.

На уличных площадках Штаба были организованы тематические зоны: «Мещерский дворик» (богатырские забавы), выставки «Шиловская лоза, арт-клуба «Рисуйте на здоровье» участников проекта «Активное долголетие». Кроме этого, для гостей прошли мастер-классы по лозоплетению и плетению из лилейника, изготовлению кукол. «Ерахтурское лесничество» провело мастер-класс по изготовлению скворечников, посадке хвойников.

В это же время в Штабе можно было посмотреть презентацию Шиловского района – видеоклипы, фильмы о муниципалитете, выдающихся людях, достижениях, видеоролик про И.И. Срезневского и Н.С. Гумилева.

Работали стенд-площадка с выставочной продукцией промышленных предприятий, выставка творческих работ (рисунки) учащихся детской школы искусств «Париус», выставка-презентация рязанского русского костюма «Связь времен».

Также в проекте приняли участие члены Литературного объединения «Родники». Поэты прочитали стихи собственного сочинения и презентовали свои сборники. На сегодняшний день уже выпущено в свет около 30 поэтических сборников.

Кроме этого, в Штабе обновилась экспозиция выставки традиционных костюмов, которые носили жительницы Шиловского района в XIX-ХХ веках. Была представлена повседневная одежда женщин разных возрастных групп, дополненная головными уборами, украшениями, сумками и полотенцами, вышитыми вручную.

Завершилось мероприятие круглым столом «Точки роста социально-экономического развития Шиловского района».