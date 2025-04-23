В Рязани спасли мужчину с ранением в грудную полость

В Рязанской ОКБ спасли мужчину с ранением в грудную полость. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Несколько недель назад скорая помощь привезла в больницу мужчину с ранением в грудную полость. Состояние пациента оценили как «на пределе возможностей организма». Мужчину сразу доставили в операционный блок, где его ждала бригада хирургов, анестезиологов и трансфузиологов.

Нормализовали крайне низкое давление, вскрыли грудную клетку, останавливали кровотечение. Кровь пациента собирали в аппарат для реинфузии CATS и тут же возвращали ее в его организм.

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После операции мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Дальше сутками наблюдение, уход, реабилитация, не обошлось без осложнений.

Сейчас пациент находится дома. Он здоров, его ничего не беспокоит. Недавно он заходил к лечащему врачу на осмотр, всё благополучно.