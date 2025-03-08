В Рязани сотрудники ГК «Автоимпорт» поздравили автоледи с праздником

8 марта 2025 года сотрудники ГК «Автоимпорт» совместно с госавтоинспекторами вновь поздравили автоледи с Международным женским днем, продолжая уже ставшую традиционной акцию «Цветочный патруль».

Впервые акция стартовала в Рязани в 2014 году, и за 11 лет она превратилась в яркое событие, которое с нетерпением ждут жительницы города. Если в первый год участие принимал только автосалон Skoda, то сегодня в акции задействованы автомобили самых разных брендов, а постоянным партнером мероприятия остаются сотрудники ГИБДД Рязани.

В этом году улицы города украсили автомобили марок CHANGAN, HAVAL CITY И HAVAL PRO, GEELY, CHERY, OMODA&JAECOO, МОСКВИЧ, УАЗ, LIVAN, TANK, JETOUR, EXEED, VOYAH, LADA, GAC, JAC, а также новички акции — бренды HONGQI и XCITE. Впервые участие в акции приняла и Рязанская автошкола В.О.А. Наполненные ароматами свежих цветов, машины стали настоящими посланниками весны. Госавтоинспекторы, как и всегда, останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, но не для проверки документов, а чтобы подарить им цветы и поздравить с праздником.

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Эмоции автоледи, как всегда, были неподдельными: от легкого удивления до искренней радости. Яркие букеты, улыбки и теплые слова стали настоящим подарком в этот мартовский день.

«Мы рады, что за 11 лет акция стала не просто традицией, а настоящим символом весны и хорошего настроения для рязанок. Конечно, мы не забываем напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения, но главная цель акции — подарить радость, создать атмосферу праздника и зарядить позитивом на весь день», — отметили в пресс-службе ГК «Автоимпорт».

«Цветочный патруль» 2025 года вновь доказал, что даже в пасмурный день можно подарить весну, если в сердце — тепло, а в руках — цветы.