В Рязани состоялся областной фестиваль «Наш выбор — Наша ответственность»

С 25 по 26 ноября на базе Рязанского Института Развития Образования состоялся областной фестиваль «Наш выбор — Наша ответственность», организованный Ассоциацией детских и молодёжных общественных объединений Рязанской области «Молодёжный Совет» при поддержке Избирательной комиссии Рязанской области с целью формирования правовой и электролитной культуры молодых и будущих избирателей.

В рамках фестиваля участники (учащиеся 10-11 классов школ города Рязани) знакомились с основами избирательного права, деятельностью избирательных комиссий и наблюдателей, а также попробовали себя в роли избирателей и кандидатов, выполняя творческие задания, связанные с самопрезентацией, ораторским мастерством и навыками публичных выступлений.

В рамках лекций на темы «Россия в современном мире», «Общественный контроль», «Основы работы в социальных сетях» и «Инновации выборов — 2021 в Государственную Думу» участники получили массу полезной информации, которая поможет им реализовать гражданскую позицию на предстоящих выборах по достижении ими совершеннолетия.

На фестивале присутствовали почетные гости: Председатель избирательной комиссии Рязанской области Просянников Алексей Иванович, Заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Боков Дмитрий Александрович.