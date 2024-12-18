В Рязани состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области

В Рязанской области подвели итоги за 2024 год и утвердили план работы на 2025 год по противодействию коррупции. План утвердили 18 декабря на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Заседание провела первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

В ходе заседания подвели итоги контрольных мероприятий в 2024 году в сфере бюджетных правоотношений. Обсудили меры по противодействию неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ Рязанской области. Анна Рослякова подчеркнула важность этой работы, поскольку она напрямую касается достижения целей национальных проектов.