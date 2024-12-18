Среда, 18 декабря, 2024
-10.7 C
Рязань
Фото с сайта Правительства Рязанской области
Новости Рязани и области

В Рязани состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области

Валерия Мединская

В Рязанской области подвели итоги за 2024 год и утвердили план работы на 2025 год по противодействию коррупции. План утвердили 18 декабря на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Заседание провела первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

В ходе заседания подвели итоги контрольных мероприятий в 2024 году в сфере бюджетных правоотношений. Обсудили меры по противодействию неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ Рязанской области. Анна Рослякова подчеркнула важность этой работы, поскольку она напрямую касается достижения целей национальных проектов.

«Большие ресурсы выделяются субъекту на достижение поставленных национальных целей. Губернатор Павел Викторович Малков всегда говорит о том, что все средства должны быть эффективно израсходованы и поставленные задачи выполнены. Все проведенные контрольные мероприятия имеют большое значение. Необходимо продолжать эту работу», — сказала Анна Рослякова.

В Рязани состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области
В Рязани состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области

Материалы рубрики