В Рязани состоялись публичные слушания по проекту бюджета города

26 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Слушания провела председатель комитета по бюджету и налоговой политике РГД Галина Трушина, в них приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, представители общественных объединений, жители города.

Основные параметры главного финансового документа города были озвучены начальником финансово-казначейского управления администрации Светланой Финогеновой.

Как было сказано, доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы – 18,6 млрд. Основу проекта составляют 19 муниципальных программ. Как было отмечено во время обсуждения, главный финансовый документ города сохраняет социальную направленность. Доля расходов бюджета на финансирование социальной сферы составит 70%. Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов – школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы №28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк». Продолжится реализация программы по капремонту школ, впервые в 2025 году будут капитально отремонтированы детские сады.

Необходимые средства также заложены на реализацию национальных проектов. С учетом субсидий из областного бюджета на ремонт дорог планируется направить более миллиарда рублей. Запланированы средства на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дворов. Намечено увеличить количество проектов местных инициатив, обновить муниципальный транспорт, провести ремонт инженерных сетей и снос аварийных деревьев.

Еще до начала слушаний поступило 5 предложений к проекту бюджета, они включены в итоговый документ слушаний. Также с вопросами и предложениями выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители города. Речь шла о планах по строительству новых учреждений социальной сферы, благоустройстве города, реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также увеличении доходной части бюджета.

Предложения будут рассмотрены и включены в итоговый документ публичных слушаний.