Суббота, 22 июня, 2024

В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»

Автор: 7info

Опубликовано

22 июня в 4 часа утра на площади Победы состоялась традиционная акция «Свеча памяти», посвященная 83 годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ней приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, депутат Рязанской облдумы Николай Макариков, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, депутаты, руководители силовых ведомств региона, представители общественности, горожане, участники молодежной организации «Молодая гвардия».

Собравшиеся возложили цветы к подножию мемориала Победы и вечному огню. Память всех, кто погиб в Великой Отечественной войне, почтили минутой молчания.

Участники акции «Свеча памяти», составили из лампад надпись «Я помню!».

В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»
В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»
В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»
В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»
В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»

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