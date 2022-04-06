В Рязани состоялась церемония открытия Всероссийских соревнований общества «Динамо» по рукопашному бою

В среду, 6 апреля, в Рязани на территории спортивного комплекса «Академия единоборств» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований общества «Динамо» по рукопашному бою, участие в котором принимают более сотни спортсменов из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

- Реклама -

В церемонии приняли участие председатель Рязанской областной организации Общества «Динамо», начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо», обладатель Кубка мира, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса по дзюдо майор внутренней службы Андрей Волков, руководители министерств и силовых ведомств, входящих в состав регионального общества «Динамо», тренеры и непосредственные участники состязаний.

Открывая соревнования, Владимир Алай пожелал спортсменам удачи в спортивных поединках.

«Наша школа рукопашного боя воспитала не одно поколение спортсменов, заслуженных тренеров и победителей спортивных турниров. Уверен, что соревнования, которые мы сегодня проводим, зададут новую высоту для спортивных мероприятий», — отметил руководитель рязанской полиции

В первый день чемпионата состоялись схватки между спортсменами, представляющих весовые категории 65, 75, 85, 90 кг.