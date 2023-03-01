В Рязани собираются перезагрузить систему ДОСААФ

В Рязанской области будут перезагружать систему ДОСААФ. Об этом сказал губернатор Павел Малков на встрече с активом Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

В обсуждении вопросов, связанных с основными задачами и направлениями работы нового совещательного органа, приняли участие руководитель аппарата губернатора и правительства Рязанской области Роман Цуканов, председатель комитета по делам молодежи региона Виталий Косачев, глава муниципального образования — городской округ город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

Приветствуя участников встречи, Павел Малков отметил эффективную работу Молодежного парламента при Рязанской городской Думе. Он подчеркнул, что совещательный орган был сформирован менее года назад, но его представители активно включились в работу: помогают жителям Донбасса и воинам СВО, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения, занимаются благоустройством города, реализуют другие полезные проекты.

В ходе встречи были представлены основные направления работы комитетов Молодежного парламента, а также уже реализующиеся проекты и новые инициативы. Все они ориентированы на улучшение окружающей среды и городской инфраструктуры, развитие молодежной политики, обеспечение общественной безопасности, мотивацию к здоровому образу жизни.

Губернатор поддержал проекты представителей Молодежного парламента, подчеркнув их актуальность и востребованность. Особо он отметил инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

«Этому сейчас уделяется большое внимание на федеральном уровне. В регионе мы тоже максимально поддерживаем такую работу. Одно из важных направлений, которым будем вплотную заниматься — воссоздание системы ДОССАФ. Будем ее перезагружать. В регионе была хорошая база. Но сегодня многое утрачено, — сказал губернатор. — У нас хороший контакт с федеральным руководством организации. Эффективная работа ДОССАФ станет одной из основ системы патриотического воспитания и позволит молодежи получать практические навыки».

Глава региона одобрил предложения членов Молодежного парламента по благоустройству Рязани. Он призвал их активно включаться в работу по созданию Большого пешеходного маршрута, приведению вывесок на фасадах зданий к единому стандарту, повышению туристической привлекательности Рязани.

«Сегодня были озвучены интересные и нужные идеи. Они заслуживают отдельного обсуждения профильными рабочими группами, которые занимаются развитием городской инфраструктуры. Многое планируется сделать в этом направлении. Конструктивные предложения только приветствуются», — сказал губернатор.