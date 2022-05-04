В Рязани сняли на видео мужчин, толкающих троллейбус

В Рязани на пересечении улиц Грибоедова и Есенина несколько мужчин толкали троллейбус. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 4 мая.

«Не перевелись ещё мужики», — написала автор видео.

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Ранее в Рязани сфотографировали людей, толкающих троллейбус в мороз.