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Среда, 4 мая, 2022

В Рязани сняли на видео мужчин, толкающих троллейбус

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В Рязани сняли на видео мужчин, толкающих троллейбус

Александр Ильин
Кадр: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

В Рязани на пересечении улиц Грибоедова и Есенина несколько мужчин толкали троллейбус. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 4 мая.

«Не перевелись ещё мужики», — написала автор видео.

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Ранее в Рязани сфотографировали людей, толкающих троллейбус в мороз.

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