В Рязани сняли на видео мужчин, толкающих троллейбус

В Рязани на пересечении улиц Грибоедова и Есенина несколько мужчин толкали троллейбус. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 4 мая.
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Ранее в Рязани сфотографировали людей, толкающих троллейбус в мороз.
В Рязани на пересечении улиц Грибоедова и Есенина несколько мужчин толкали троллейбус. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 4 мая.
Ранее в Рязани сфотографировали людей, толкающих троллейбус в мороз.
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