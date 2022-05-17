В Рязани сняли на видео, как водители срезают дорогу через пешеходную тропинку на улице Шереметьевской. Ролик опубликован в группе «RZN LIFE» 17 мая.
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На кадрах видно, как автомобили заносят грязь с газона на тропинку.
В Рязани сняли на видео, как водители срезают дорогу через пешеходную тропинку на улице Шереметьевской. Ролик опубликован в группе «RZN LIFE» 17 мая.
На кадрах видно, как автомобили заносят грязь с газона на тропинку.
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