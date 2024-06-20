Четверг, 20 июня, 2024

В Рязани сняли на видео автомобиль, который ехал по встречке

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

На улице Дзержинского на камеру видеорегистратора попал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался по встречной полосе. Видео выложили YA62.ru.

Инцидент произошел 19 июня. Судя по данным с видеорегистратора, видео снято 9:50.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как правильно пересылать документы для поступления в вуз, рассказала Почта России

В Рязанской области определили лимиты добычи охотничьих ресурсов

Администрация Рязани прокомментировала утренний инцидент с троллейбусом

В Рязани презентуют исадский клад, в котором нашли украшения XII века

Энергетики Рязани готовятся к резкому ухудшению погоды

В Рязани пятерых офицеров ВКС осудили за кражу топлива на 12 млн рублей

В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Мазяркиным

Протоиерей Гривин освятил стройплощадку новой поликлиники в Дашково-Песочне

В Рязани резко увеличились продажи косметики и парфюмерии

Новое испытание стихией ждёт европейскую часть России

Врач рассказала о смертельно опасных летних инфекциях

Девушка устроила БДСМ-съемку на кладбище в Петербурге

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Как правильно пересылать документы для поступления в вуз, рассказала Почта России

Новости Рязани
Выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное учебное заведение в любом почтовом отделении.

В Рязанской области определили лимиты добычи охотничьих ресурсов

Новости Рязани
На сайте правительства региона опубликован проект постановления губернатора

Администрация Рязани прокомментировала утренний инцидент с троллейбусом

Новости Рязани
Троллейбус занесло на сколькой дороге.

В Рязани презентуют исадский клад, в котором нашли украшения XII века

Новости Рязани
Клад обнаружили в лесу, на склоне сырого оврага во время экспедиции.

Энергетики Рязани готовятся к резкому ухудшению погоды

Новости Рязани
Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды готовы 107 бригад «Рязаньэнерго», включающих 323 энергетика и 181 единицу спецтехники.