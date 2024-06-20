В Рязани сняли на видео автомобиль, который ехал по встречке

На улице Дзержинского на камеру видеорегистратора попал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался по встречной полосе. Видео выложили YA62.ru.
Инцидент произошел 19 июня. Судя по данным с видеорегистратора, видео снято 9:50.
На улице Дзержинского на камеру видеорегистратора попал автомобиль Daewoo Nexia, который двигался по встречной полосе. Видео выложили YA62.ru.
Инцидент произошел 19 июня. Судя по данным с видеорегистратора, видео снято 9:50.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+