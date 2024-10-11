В Рязани смартфоны стали чаще оплачивать по частям

Рязанцы всё чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 году пришлось 36% всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple.

В России набирает популярность оплата покупок при помощи BNPL-сервисов. Клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет.Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

Рязанские клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны – на них приходится почти 36% всех покупок по BNPL, при этом годом ранее показатель был равен 27%. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам —18% против 17% годом ранее. Далее следует настройка оборудования — на неё приходится 17% приобретаемых по BNPL товаров и услуг.В услуги по настройке оборудования могут входить установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных плёнок.

Кроме смартфонов, в текущем году россияне полюбили оплачивать «частями» планшеты. Так, в январе-сентябре 2024 года при помощи опции BNPL было приобретено на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14%.В числе лидеров также смартфоны Apple (+19% в штуках и +43% в деньгах).

BNPL (BuyNow, PayLater— «покупай сейчас, плати потом») — опция, которая позволяет оплатить товар частями: клиент оплачивает сразу только часть стоимости, зачастую это 25%, а остальные 75% выплачиваются в течение короткого периода. При таком способе оплаты покупателю не нужно оформлять дополнительные документы, как при оформлении кредита, а сделки по BNPL не отражаются в кредитной истории. Оплата покупок частями, которая совершается в течение 4-6 месяцев, для клиента выгоднее, чем кредит или покупка по кредитной карте, погашенная в те же сроки.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50%. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году, доля оплат покупок «частями» сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.

В объединённой розничной сети МегаФона и Yota можно приобрести гаджеты, аксессуары и услуги по BNPL от «Яндекс Сплит» и «Денум Плати частями».

«BNPL для нашего клиента — это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы. Кроме того, покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и её популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает за купленный товар. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это ещё и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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