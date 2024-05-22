В Рязани скутеристу грозит лишение прав за отказ от освидетельствования

В Рязани 52-летний водитель скутера может лишиться прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел на улице Бирюзова. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на скутер и остановили его для проверки. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, в частности, устойчивый запах алкоголя изо рта. Однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.