Среда, 22 мая, 2024

В Рязани скутеристу грозит лишение прав за отказ от освидетельствования

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани 52-летний водитель скутера может лишиться прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел на улице Бирюзова. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на скутер и остановили его для проверки. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, в частности, устойчивый запах алкоголя изо рта. Однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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