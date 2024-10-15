В Рязани сфотографировали «комету века», которая приблизилась к Земле впервые за 80 000 лет

Рязанцу Никите Еремину удалось запечатлеть комету C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS, которую назвали «кометой века». Его снимок опубликовали в группе Rznastro | Раздаём космос.

Фотография была сделана 15 октября примерно в 19:05 в селе Заборье Рязанского района. Автор отметил, что комету видно без оптических приборов, особенно если смотреть на нее вдали от источников засветки.

Комета приблизилась к Земле на расстояние около 71 миллиона километров — это её ближайший подход к нашей планете за последние 80 000 лет, сообщается на сайте Gismeteo. Это одна из самых ярких комет за последние десятилетия. Она привлекает внимание своими огромными хвостами, которые состоят из пыли и ионов. Они растягиваются на миллионы километров.