Вторник, 15 октября, 2024

В Рязани сфотографировали «комету века», которая приблизилась к Земле впервые за 80 000 лет

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rznastro

Рязанцу Никите Еремину удалось запечатлеть комету C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS, которую назвали «кометой века». Его снимок опубликовали в группе Rznastro | Раздаём космос.

Фотография была сделана 15 октября примерно в 19:05 в селе Заборье Рязанского района. Автор отметил, что комету видно без оптических приборов, особенно если смотреть на нее вдали от источников засветки.

Комета приблизилась к Земле на расстояние около 71 миллиона километров — это её ближайший подход к нашей планете за последние 80 000 лет, сообщается на сайте Gismeteo. Это одна из самых ярких комет за последние десятилетия. Она привлекает внимание своими огромными хвостами, которые состоят из пыли и ионов. Они растягиваются на миллионы километров.

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