В Рязани сделали операцию женщине с редкой патологией

Рязанские врачи сделали операцию женщине, у которой обнаружили редкую патологию. Об этом сообщается в группе Рязанской областной клинической больницы.

Женщину беспокоили головные боли. Спустя две недели у нее стало двоиться в глазах, левый глаз отек.

Врачи обнаружили у пациентки каротидно-кавернозное соустье. Это патологическое сообщение сонной артерии и кавернозного синуса. Артериальная кровь под высоким давлением поступает в кавернозный синус и из него в другие вены головного мозга, лица, шеи. Чаще всего возникает вследствие травмы или спонтанно из-за повреждения сонной артерии атеросклеротической бляшкой.

Женщине необходима была экстренная операцию. Врачам удалось стабилизировать ее состояния. Отмечается, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.