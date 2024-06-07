В Рязани с начала года более 300 иностранцев заключили контракт с ВС РФ

В Рязани прошёл очередной рейд, направленный на выявление граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. Его провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону, а также работники военного комиссариата Рязанской области во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами.

Рейд прошёл на продуктовой базе №5, а также на других торговых и строительных площадках. Проверено более 40 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 14 из них поставлено на воинский учет. При этом 23 иностранных гражданина заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.