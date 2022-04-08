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Пятница, 8 апреля, 2022

В Рязани с 30 апреля грузовым автомобилям запретят парковаться на Народном бульваре

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В Рязани с 30 апреля грузовым автомобилям запретят парковаться на Народном бульваре

Александр Ильин

В Рязани с 30 апреля планируется запретить остановку и стоянку грузовых автомобилей на улице Народный бульвар, сообщает пресс-служба мэрии. 

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Парковаться будет нельзя по чётной стороне от проезда между домами №№12 и 14 до пересечения с улицей Крупской.

Цель изменений — «обеспечение беспрепятственного встречного разъезда, обеспечение видимости при выезде с прилегающих придомовых территорий и исключение стихийной парковки большегрузного транспорта».

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и «Вид транспортного средства» (грузовой автомобиль).

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