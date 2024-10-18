В Рязани родился ребенок весом более 5 килограммов

В Рязанской перинатальном центре родился малыш с весом более 5 кг. Об этом сообщили в группе учреждения.

Мальчик стал вторым ребенком в семье. Первый родился с весом 3600. Во время второй беременности уже на УЗИ маме говорили, что ребенок родится крупным, и предполагали, что его вес будет не менее 4700 граммов. Однако, когда он родился, врачи сразу поняли, что «богатырь» тяжелее, чем думали. Оказалось, ребенок весит 5050 граммов. Рост мальчика составил 56 сантиметров. Оценка по Апгар — 8/9 баллов.

Врачи отметили, что часто причиной набора крупного веса детьми являются сахарный диабет у матери. Также бывает и генетическая предрасположенность. Но в этмо случае сахарный диабет был исключён: предполагают, что мальчик просто пошел «в папу».

Сейчас ребенок и его маме еще находятся в условиях Перинатального центра.

