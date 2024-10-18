Пятница, 18 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани родился ребенок весом более 5 килограммов

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязанской перинатальном центре родился малыш с весом более 5 кг. Об этом сообщили в группе учреждения.

Мальчик стал вторым ребенком в семье. Первый родился с весом 3600. Во время второй беременности уже на УЗИ маме говорили, что ребенок родится крупным, и предполагали, что его вес будет не менее 4700 граммов. Однако, когда он родился, врачи сразу поняли, что «богатырь» тяжелее, чем думали. Оказалось, ребенок весит 5050 граммов. Рост мальчика составил 56 сантиметров. Оценка по Апгар — 8/9 баллов.

Врачи отметили, что часто причиной набора крупного веса детьми являются сахарный диабет у матери. Также бывает и генетическая предрасположенность. Но в этмо случае сахарный диабет был исключён: предполагают, что мальчик просто пошел «в папу».

Сейчас ребенок и его маме еще находятся в условиях Перинатального центра.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани отключат воду на нескольких улицах 16 октября из-за ремонтных работ 

Отключения затронут дома на улицах Новоселов, Тимакова и Светлой.
Новости Рязани и области

В понедельник в Рязани прогнозируют мокрый снег

В ГУ МЧС обнародовали прогноз на 14 октября.
Новости Рязани и области

Здание Торговых рядов на улице Кольцова выставили на продажу

В объявлении цена лота не указана.
Новости Рязани и области

В Рязани могут появиться улицы Липецкая, Тамбовская и Тульская

В Рязани могут появиться улицы Липецкая, Тамбовская, Тульская. С соответствующим предложением выступила топонимическая комиссия...