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В Рязани родились Евангелина и Христофор

Алексей Самохин

В апреле в Рязанском перинатальном центре родилось 93 ребёнка: 49 мальчиков и 44 девочки. Об этом сообщает официальная страница учреждения ВКонтакте.

Лидерами среди имён для девочек в апреле стали: Варвара, София и Ева.

На втором месте по популярности — Виктория, Аделина, Мария, Дарья, Александра, Ксения и Кира.

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Особенно заметно было разнообразие редких имён. Среди них: Тея, Ариэль, Элина, Эрика, Лия, Евангелина и Мила.

Также родители вновь стали выбирать классические имена — в этом месяце девочек называли Любовь, Нина и Юлия.

Среди мальчиков самым популярным именем апреля стал Матвей.

На втором месте по числу повторений оказались: Кирилл, Тимофей, Евгений, Лев, Вадим, Максим, Савелий и Михаил.

Редкие и необычные имена также присутствовали: Эмиль, Христофор, Аким, Богдан и Ильян.

Кроме того, в апреле в Рязани появились новорождённые с именами Макар, Яков, Захар и Ефим.

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