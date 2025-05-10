В Рязани родились Евангелина и Христофор

В апреле в Рязанском перинатальном центре родилось 93 ребёнка: 49 мальчиков и 44 девочки. Об этом сообщает официальная страница учреждения ВКонтакте.
Лидерами среди имён для девочек в апреле стали: Варвара, София и Ева.
На втором месте по популярности — Виктория, Аделина, Мария, Дарья, Александра, Ксения и Кира.
Особенно заметно было разнообразие редких имён. Среди них: Тея, Ариэль, Элина, Эрика, Лия, Евангелина и Мила.
Также родители вновь стали выбирать классические имена — в этом месяце девочек называли Любовь, Нина и Юлия.
Среди мальчиков самым популярным именем апреля стал Матвей.
На втором месте по числу повторений оказались: Кирилл, Тимофей, Евгений, Лев, Вадим, Максим, Савелий и Михаил.
Редкие и необычные имена также присутствовали: Эмиль, Христофор, Аким, Богдан и Ильян.
Кроме того, в апреле в Рязани появились новорождённые с именами Макар, Яков, Захар и Ефим.
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