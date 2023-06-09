В Рязани робот впервые возбудил исполнительное производство о взыскании с должника

В Рязанской области впервые без участия должностного лица возбуждено исполнительное производство в отношении должника, сообщила пресс-служба ФССП России.

Ведомство занимается внедрением техники, которая в рамках реализации нового закона сможет в автоматическом режиме выносить процессуальные документы, решение по которым принимается безусловно. Впервые робот возбудил дело на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области.

В дальнейшем в пилотном учреждении судебных приставов автоматически будут выноситься решения об окончании, прекращении, приостановлении исполнительных производств. Также роботы будут отменять наложенные на гражданина ограничения, взыскивать исполнительные взносы.