В Рязани ремонтируют школы и детские сады

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты рассмотрели вопрос текущего и капитального ремонта школ. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

- Реклама -

В 2021 году выделено и освоено 155,5 млн. рублей — на ремонт кровли, входных групп, оконных блоков, пищеблоков, систем горячего и холодного водоснабжения, электропроводки, канализации, санузлов, кабинетов, установку теневых навесов и другие работы.

Проведен ремонт 66 детских садов, 43 школ, 4 учреждений дополнительного образования, Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Дворца молодежи города Рязани.

Капитально отремонтировано здание школы № 50 на сумму более 44 млн. рублей (федеральные, областные и городские средства).

- Реклама -

За счет средств городского бюджета и средств резервного фонда Правительства РО на сумму более 42 млн. рублей отремонтированы основные здания 10 детских садов (прачечные и пищеблоки), в которых введены в эксплуатацию пристройки ясельных групп.

2022 год запланирован капитальный ремонт четырех школ — №№22, 33, 47, 62. Для каждого образовательного учреждения определен подрядчик.