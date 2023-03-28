В Рязани пытаются спасти собак из квартиры братьев-алкоголиков

В Недостоево из квартиры двух братьев, ведущих асоциальный образ жизни, пытаются спасти истощённых животных. Подробности сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными ВКонтакте.

Очень жёсткие фото и видео, 18+.

27 марта сотрудники службы вместе с полицейскими, сотрудниками ЖКХ, горгаза, РЭСК и префектуры выезжали на адрес.

«В трёх комнатах нереальный кошмар. Мусор, грязь, вонь. Всё сломано, перебито. И среди всего этого кошмара абсолютно истощённые животные! 6 еле живых щенков, сука и кобель. Истощённая кошка!» – говорится в сообщении.

«Из квартиры выносили истощённых до костей собак, с пробитыми головами, у одного явно была сломана челюсть. Щенкам по 4 месяца, но выглядят они на 2. Чем они питались, непонятно. Несколько там умерли. Взрослые собаки выбегали на улицу и питались на помойке. А малыши были обречены», – сказано в посте.

Собак доставили в стационар в ужасном состоянии. Анализы крови очень плохие, одному щенку предстоит сложная операция. Впереди долгое лечение, реабилитация вакцинация. Всем будут искать дом. Всего 5 девочек и 1 мальчик.

Соседи рассказали, что в квартире живут двое сильно пьющих братьев. Раньше с ними жила бабушка, которая держала их в руках. В квартире было очень много кошек. После смерти женщины всех животных вывезли волонтёры. Братья принесли с труб собаку, потом завели ещё кобеля.

Соседи, обеспокоенные состоянием жилья и обстановкой, стали обращаться во все инстанции. Соседи боялись жить рядом с такими людьми: квартире регулярно были драки и пьянки, братья жгли в квартире какие-то вещи. Из квартиры доносились лай и визг собак и душераздирающие звуки. Одна соседка утверждает, что даже был факт насилия над собакой, который видели люди.

Братьями занимается полиция. Служба по контролю за безнадзорными животными объявила сбор на спасение животных. Сука и кобель на передержке, кошку забрали волонтёры. Реквизиты для помощи опубликованы в публикации службы ВКонтакте.