В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»

— Этот ансамбль – лаборатория. Когда мы появились в 1989 году, то поставили перед собой задачу открыть для себя и нашего слушателя русскую духовную музыку. О том, что до XVIII века существовала великая, очень сложная и разнообразная музыкальная культура, как светская, так и духовная, тогда мало кто знал, — рассказал Котов.