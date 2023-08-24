Четверг, 24 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»

7info7

23 августа в Рязани стартовал VI Международный Форум «Юность древних городов». Одно из его центральных событий — Международный фестиваль «Дивные гости», который открыл самобытный столичный ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».

Ансамбль существует уже 34 года, в нём сменилось несколько поколений артистов. Руководит уникальным коллективом фольклорист Андрей Котов.

— Этот ансамбль – лаборатория. Когда мы появились в 1989 году, то поставили перед собой задачу открыть для себя и нашего слушателя русскую духовную музыку. О том, что до XVIII века существовала великая, очень сложная и разнообразная музыкальная культура, как светская, так и духовная, тогда мало кто знал, — рассказал Котов.

Репертуар коллектива поистине уникален, часть его была представлена рязанцам в уютном камерном зале Рязанской областной филармонии.

Зрителям посчастливилось услышать распевы, стихиры, ранний партес. Звучали одноголосные и многоголосные духовные произведения.

Важную часть концерта уделили исполнению духовных стихов, которые являются сокровищницей древнерусского певческого искусства.

В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»
В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Минэнерго рассказали о последствиях госрегулирования цен на топливо

В случае введения государственного регулирования цен на топливо, может возникнуть дефицит, заявили «Известиям» в Минэнерго.

В Рязани отключат холодную воду на вокзале

В связи с ремонтными работами на водопроводе 24 августа в Рязани ожидается отключение холодной воды

 Авито Авто: 74% водителей в Центральном федеральном округе выбирает автомобиль по цвету

В опросе приняло участие более 5 000 жителей России, которые имеют личный автомобиль.

Морпех «Атлет» рассказал об уничтожении укреплённых позиций ВСУ

Секрет успеха морской пехоты в качественной подготовке и высокой мотивации личного состава.

Свет в окнах Вагнер-центра включили в виде креста

В сообщении отмечается: гибель Евгения Пригожина официально не подтверждена, информация появляется в телеграм-каналах.

На месте крушения самолёта Пригожина найдены все 10 тел

По данным СМИ, в авиакатастрофе погибли Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин («Вагнер»).

Составлен ТОП-10 школ Рязани по поступившим в ведущие вузы выпускникам

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

20 команд КВН готовятся к рязанскому фестивалю «Поющий Косопуз 2023»

20 команд КВН готовятся к фестивалю «Поющий Косопуз 2023», который пройдет 25 августа в ЦПКиО.

На улице Чкалова машины проваливаются в яму, закрытую дорожным знаком

На улице Чкалова в дорожном покрытии образовалась глубокая яма, в которую попадают все проезжающие машины.

Евгений Пригожин значился в числе пассажиров разбившегося самолёта

По данным МЧС, на борту находились 10 человек, включая 3 членов экипажа. Все погибли.

В Рязанской области простились с погибшим во время СВО Ильёй Зуенковым

Офицер командовал ротой в/ч 41450.

Baza: в Тверской области разбился самолёт с бортовым номером RA-02795

По предварительным данным, на борту «бизнес-джета» находились семь человек, все они погибли.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации