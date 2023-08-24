В Рязани прозвучала древнерусская духовная музыка в исполнении ансамбля «Сирин»

23 августа в Рязани стартовал VI Международный Форум «Юность древних городов». Одно из его центральных событий — Международный фестиваль «Дивные гости», который открыл самобытный столичный ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».
Ансамбль существует уже 34 года, в нём сменилось несколько поколений артистов. Руководит уникальным коллективом фольклорист Андрей Котов.
Репертуар коллектива поистине уникален, часть его была представлена рязанцам в уютном камерном зале Рязанской областной филармонии.
Зрителям посчастливилось услышать распевы, стихиры, ранний партес. Звучали одноголосные и многоголосные духовные произведения.
Важную часть концерта уделили исполнению духовных стихов, которые являются сокровищницей древнерусского певческого искусства.