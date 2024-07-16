В Рязани проверили, как работают кондиционеры в новом общественном транспорте

В Рязани продолжается обновление парка общественного транспорта. За последние два года на маршруты вышли 92 новых автобуса и 25 новых троллейбусов, оснащенных кондиционерами. Об этом сообщает администрация.

Заммэра гМихаил Ромодин лично проверил, как работают системы кондиционирования в новых автобусах. В Управлении рязанского троллейбуса сообщили, что заключен договор на техническое обслуживание кондиционеров. Все неисправности устраняются оперативно, в ночное время, чтобы не срывать работу транспорта на маршрутах.

«Предприятием УРТ заключен договор со сторонней организацией на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров. Специалистами оперативно устраняются возникающие неисправности. Работы в транспорте проводятся ночью, чтобы не снимать машины с маршрута днем», – рассказала заместитель директора МУП «УРТ» Татьяна Макушкина.

Пассажирам напоминают, что они имеют право потребовать включить кондиционер у водителя автобуса или троллейбуса.