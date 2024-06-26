В Рязани проверили, насколько безопасны городские пляжи

Сотрудники административно-технической инспекции (АТИ) проверили городские пляжи на соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте администрации города Рязани.

Пляж на Ореховом озере был признан готовым к приему отдыхающих. На территории пляжа есть все необходимое: шезлонги, теневые навесы, душевые, раздевалки, питьевая вода, спасательный пост. Вода в озере соответствует нормам. Единственное замечание – неработающий душ для ног, который в ближайшее время будет отремонтирован.

Пляжи на карьерах №2 и №3 также соответствуют требованиям безопасности. На пляже карьера №2 в ближайшее время уберут траву, растущую у кромки воды.

Специалисты АТИ напомнили отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра. Административно-техническая инспекция продолжит проводить регулярные проверки городских пляжей в течение всего купального сезона.