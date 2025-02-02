В Рязани провели мини-турнир в честь баскетбольного тренера Николая Лисицына

В Рязани в СШОР «Единство» 2 февраля провели мини-турнир в честь Николая Лисицына. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы.

В турнире приняли участие воспитанники известного тренера. В упорной борьбе 1 место вырвала команда выпускников 90-х годов рождения. 2-е место у команды «80-х». 3-е место заняли участники команды 2000-х.

«Память о Николае Васильевиче будет жить в наших сердцах», – написали в пресс-службе СШОР «Единство».

Отца зампреда правительства Рязанской области Анны Росляковой, известного рязанского баскетбольного тренера Николая Лисицына не стало 27 января. Он был тренером высшей категории, работал в спортшколе «Единство».