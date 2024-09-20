В Рязани проведут уборку грунтовых наносов на трех улицах

В выходные дни в Рязани продолжатся работы по уборке города. Об этом сообщается на сайте администрации.

В ночь на 20 сентября грунтовые наносы убирали на участках улиц Затинная от Свободы до проезда Речников, проезд Речников от Кремлевского вала до дома № 2 «в», Рыбацкая от Свободы до проезда Речников. Городские дороги подметали и мыли.

Днем 20 сентября работы продолжались на улице Затинной.

Ямочный ремонт запланирован на улицах Новоселов, Сельских строителей, дороге в поселок Борки. Газоны выкашивали на улицах Костычева, Гагарина, Пушкина, Черновицкая, дороге в поселок Остров. Саженцы поливали в сквере имени Маршала С.С. Бирюзова, Кремлевском сквере, Центральном парке культуры и отдыха, Педагогическом сквере и других территориях.

Сотрудники убирают случайный мусор в парках, скверах, общественных пространствах. Также работы проводятся в надземных и подземных пешеходных переходах, по маршрутам следования автобусов №3, 6, 7. Выполняется обслуживание городских фонтанов и туалетов.