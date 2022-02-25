В Рязани проведут испытания препарата «Лейтрагин» против осложнений при COVID-19

В Рязани проведут клинические испытания препарата «Лейтрагин», который борется с осложнениями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный Минздрав.

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Исследование необходимо для определения его эффективности и безопасности. Если препарат пройдёт испытания, его будут применять для лечения больных COVID-19, находящихся в среднетяжёлом состоянии.

Кроме рязанских больниц, испытания «Лейтрагина» проведут в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кирова. Задействуют в испытаниях 630 человек.