В Рязани проваливается асфальт на улице Грибоедова

Рязанцы заметили, что на улице Грибоедова на дороге образовалась глубокая яма. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Также автор поста отмечает, что асфальт проваливается на перекрёстке Есенина и Грибоедова. Водителей просят быть осторожными на дороге.

В комментариях отмечают, что яма на Грибоедова уже давно беспокоит рязанцев, и с каждым разом она становится только глубже. Также один из комментаторов написал, что похожая ситуация на дороге на улице Пожалостина, около входа во ФСИН.