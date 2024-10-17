Четверг, 17 октября, 2024
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В Рязани проваливается асфальт на улице Грибоедова

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/voditelrzn62

Рязанцы заметили, что на улице Грибоедова на дороге образовалась глубокая яма. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Также автор поста отмечает, что асфальт проваливается на перекрёстке Есенина и Грибоедова. Водителей просят быть осторожными на дороге.

В комментариях отмечают, что яма на Грибоедова уже давно беспокоит рязанцев, и с каждым разом она становится только глубже. Также один из комментаторов написал, что похожая ситуация на дороге на улице Пожалостина, около входа во ФСИН.

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