В Рязани простятся с тренером Денисом Самохваловым

На 44-м году жизни не стало тренера-преподавателя по боксу Самохвалова Дениса Валентиновича, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Это был светлый человек, который посвятил всю жизнь семье и воспитанникам.

Денис Валентинович воспитал сыновей, которые стали мастерами спорта, и красавицу дочку. Любящий муж, примерный отец, верный друг и прекрасный тренер. Он являлся настоящим примером для молодежи и наставником. Человек слова, с сильным характером и силой волей, был добрым и светлым, помогал воспитанникам стать сильнее, никого никогда не оставлял в беде, приходил на помощь.

Администрация города Рязани приносит глубокие соболезнования всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 30.06.2024 в 11:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дачная 5 (Приокский), бойцовский клуб «Легенда». Отпевание пройдет в 12:00 на Новогражданском кладбище (Южный пром узел ст.2).