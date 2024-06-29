Суббота, 29 июня, 2024

В Рязани простятся с тренером Денисом Самохваловым

Автор: 7info

Опубликовано

На 44-м году жизни не стало тренера-преподавателя по боксу Самохвалова Дениса Валентиновича, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Это был светлый человек, который посвятил всю жизнь семье и воспитанникам.

Денис Валентинович воспитал сыновей, которые стали мастерами спорта, и красавицу дочку. Любящий муж, примерный отец, верный друг и прекрасный тренер. Он являлся настоящим примером для молодежи и наставником. Человек слова, с сильным характером и силой волей, был добрым и светлым, помогал воспитанникам стать сильнее, никого никогда не оставлял в беде, приходил на помощь.

Администрация города Рязани приносит глубокие соболезнования всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 30.06.2024 в 11:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дачная 5 (Приокский), бойцовский клуб «Легенда». Отпевание пройдет в 12:00 на Новогражданском кладбище (Южный пром узел ст.2).

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