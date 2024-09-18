Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани простились с ветераном ВОВ Леонидом Ивановичем Окрутом

Автор: Алексей Самохин

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В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной Войны Леонидом Ивановичем Окрутом. Об этом написал ВКонтакте мэр города Виталий Артёмов.

Ветеран ушел на 91-м году жизни, вчера его похоронили в селе Киселево, рядом с родными.

В юном возрасте Леонид Иванович был связным в партизанском отряде в Белоруссии, которым командовал его отец — офицер Красной Армии. Награжден орденом Отечественной Войны II степени.

После окончания школы, поступил на учебу в Рязанской артиллерийское училище. После училища служил в ракетных войсках стратегического назначения. Леонид Иванович был активным участником ветеранских организаций, воспитал не одно поколение рязанских школьников, работал военруком в школе.

— Большая утрата для нашего города. Вечная память! — написал Виталий Артёмов.

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