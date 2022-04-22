8.6 C
Рязань
Пятница, 22 апреля, 2022

В Рязани простились с погибшим на Украине гвардии сержантом Илдаром Шакировым

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани простились с погибшим на Украине гвардии сержантом Илдаром Шакировым

Александр Ильин

В пятницу, 22 апреля, в Рязани состоялась церемония прощания с погибшим на Украине гвардии сержантом Илдаром Шакировым.

- Реклама -

Илдар Шакиров служил командиром отделения разведроты 247 гвардейского десантно-штурмового полка. 

В траурном мероприятии приняли участи представители власти, командования ВДВ, общественных организаций, родные и близкие офицера.

21 апреля в Рязани простились с капитаном запаса Евгением Штондой, 6 апреля — с десантником Сергеем Багаутдиновым, 3 апреля — со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНапротив рязанского ТРЦ «Премьер» учебная машина попала в ДТП
Комментарии для сайта Cackle